Eurovision Una sfogliatella per 5 voti | il blitz di Elettra Lamborghini e Sal Da Vinci a Vienna diventa virale prima della finale
Prima della finalissima dell’Eurovision Song Contest 2026, prevista per domani sera a Vienna, sono diventati virali alcuni video che mostrano Elettra Lamborghini e Sal Da Vinci coinvolti in un episodio durante una visita in città. Nei filmati si vede il duo mentre si avvicina a un chiosco e chiede una sfogliatella, offrendo in cambio cinque voti. La scena ha attirato l’attenzione sui social, creando un certo scompiglio tra i fan del concorso musicale.
Domani sera, 16 maggio, andrà in scena la finalissima dell’Eurovision Song Contest 2026, ospitata quest’anno a Vienna. L’Italia, rappresentata da Sal Da Vinci, ha conquistato l’accesso diretto alla serata conclusiva e domani si scoprirà se “Per sempre sì” riuscirà a salire sul podio o addirittura. 🔗 Leggi su Today.it
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