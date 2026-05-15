Eurovision Una sfogliatella per 5 voti | il blitz di Elettra Lamborghini e Sal Da Vinci a Vienna diventa virale prima della finale

Prima della finalissima dell’Eurovision Song Contest 2026, prevista per domani sera a Vienna, sono diventati virali alcuni video che mostrano Elettra Lamborghini e Sal Da Vinci coinvolti in un episodio durante una visita in città. Nei filmati si vede il duo mentre si avvicina a un chiosco e chiede una sfogliatella, offrendo in cambio cinque voti. La scena ha attirato l’attenzione sui social, creando un certo scompiglio tra i fan del concorso musicale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui