Due maglie da calcio sono state poste sulla bara durante il funerale di un giovane atleta, che si è svolto nella chiesa di Santa Maria del Carmine di Rigosa. La cerimonia si è svolta in un silenzio pesante, con amici e familiari raccolti lungo il viale alberato che conduce alla chiesa. Sul feretro sono stati lasciati i messaggi di addio, tra cui uno che ricorda la corsa continua nel cuore di chi lo ha incontrato.

"Ciao Berse, la tua corsa continuerà nei nostri cuori". Lungo il viale alberato che conduce alla chiesa di Santa Maria del Carmine di Rigosa, un silenzio straziante lega i cuori dei presenti come un filo invisibile. Amici, familiari e compagne di squadra strette l’una all’altra, insieme per accompagnare Elena Berselli nel suo ultimo viaggio e celebrare il ricordo di una ragazza "capace di lasciare il segno" in chiunque l’abbia conosciuta. La giovane, residente a Zola Predosa, è morta domenica scorsa a soli 23 anni in un tragico incidente durante un’escursione in Alto Adige, precipitando in un canalone per oltre 150 metri: una caduta fatale, che non le ha lasciato scampo e che ha spezzato in un’istante una vita ancora piena di sogni e progetti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Elena, continuerai a correre nel cuore di chi ti ha incontrato". Due maglie da calcio sulla bara

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