Vinci, 25 maggio 2026 – Ci sono quelli che la vita si limitano semplicemente a farla scorrere, quelli che la subiscono, e quelli che invece la prendono di petto e decidono di godersela a pieno. Massimiliano Albini era certamente uno di questi. Deciso, senza compromessi, con quella personalità e quel carattere che contraddistinguono le persone che sanno farsi notare. Perchè tutto si poteva dire di lui, tranne che passasse inosservat o. Anche nella morte. La tragedia. Il suo personale appuntamento col destino era fissato alle 14,55 di domenica 24 maggio. Cosa sia successo, nessuno lo sa. Era sulla strada di casa, quella via di Pietramarina che nel corso della sua vita avrà percorso chissà quante volte. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Addio Principe”. Il calcio nel cuore, la vita negli occhi: chi era Massimiliano Albini

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