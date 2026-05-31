Educazione stradale agli alunni la polizia locale in cattedra

Notizia in breve

La polizia locale di Osimo ha iniziato a tenere lezioni di educazione stradale nelle scuole elementari. Gli agenti hanno spiegato ai bambini le norme di comportamento sulla strada e l’uso corretto dei segnali stradali. Le attività si sono svolte all’interno delle classi, coinvolgendo gli studenti in sessioni pratiche e teoriche. L’iniziativa mira a sensibilizzare i più piccoli sulla sicurezza stradale fin dalla giovane età.