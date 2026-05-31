Educazione stradale agli alunni la polizia locale in cattedra
La polizia locale di Osimo ha iniziato a tenere lezioni di educazione stradale nelle scuole elementari. Gli agenti hanno spiegato ai bambini le norme di comportamento sulla strada e l’uso corretto dei segnali stradali. Le attività si sono svolte all’interno delle classi, coinvolgendo gli studenti in sessioni pratiche e teoriche. L’iniziativa mira a sensibilizzare i più piccoli sulla sicurezza stradale fin dalla giovane età.
OSIMO - La polizia locale di Osimo entra nelle scuole per alcune lezioni di educazione stradale ai più piccoli. Gli incontri si sono svolti alla materna Madiba al Foro Boario e alla scuola primaria Bruno da Osimo in via S.Lucia.“Leggi le notizie di AnconaToday su WhatsApp: iscriviti al canale”I. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
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