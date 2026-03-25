Polizia stradale e cinofili in cattedra | 50 alunni dell’istituto Margherita Hack a lezione di legalità

Circa 50 studenti delle scuole primarie dell’Istituto “Cittadella Margherita Hack” di Ancona hanno partecipato a una mattinata dedicata alla legalità, durante la quale poliziotti e unità cinofile hanno tenuto una lezione sul rispetto delle norme e sulla sicurezza stradale. L’iniziativa ha coinvolto i giovani in attività pratiche e dimostrazioni sul campo, con l’obiettivo di sensibilizzarli sui comportamenti corretti.

Dimostrazioni dei cani Meky, Imperator, Ax e Horo, attività sulla sicurezza stradale e visita alla Volante per le classi delle scuole primarie. L’iniziativa rientra nel progetto “Educhiamo insieme alla legalità” ANCONA- Poliziotti e unità cinofile “in cattedra” per una mattinata speciale dedicata alla legalità. Protagonisti circa 50 alunni delle scuole primarie dell’Istituto “Cittadella Margherita Hack” di Ancona. Nel corso dell’iniziativa sono intervenuti i cinofili della Questura e gli operatori della Polizia Stradale, che hanno affrontato con i ragazzi il tema del rispetto delle regole, declinandolo nei diversi ambiti della vita quotidiana. 🔗 Leggi su Anconatoday.it © Anconatoday.it - Polizia stradale e cinofili in cattedra: 50 alunni dell’istituto “Margherita Hack” a lezione di legalità Articoli correlati Gli alunni dell’istituto Maria Montessori a lezione di legalità con i carabinieri e l’AigaNell’ambito degli incontri del progetto “cultura della legalità”, i carabinieri della Compagnia di Caltagirone sono andati tra i banchi dell’Istituto... Leggi anche: La Guardia di finanza sale in cattedra. Lezione di legalità all’istituto Volta