Uno studio evidenzia che l’uso frequente di smartphone, in particolare di TikTok, può danneggiare la capacità di concentrazione e ridurre il tempo dedicato alla lettura. Si sottolinea che consegnare uno smartphone ai dodici anni può avere conseguenze negative sullo sviluppo mentale. Viene paragonato l’effetto di TikTok sul cervello a quello dell’acqua sulle pietre, indicando un’azione progressiva e potenzialmente dannosa.

? Punti chiave Come agisce TikTok sul cervello in modo simile all'acqua sulle pietre?. Perché la consegna dello smartphone a dodici anni è considerata fatale?. Come influisce la frammentazione digitale sulla capacità di studio universitaria?. Quali sono le conseguenze reali della perdita di concentrazione sui classici?.? In Breve Uso precoce smartphone dai dodici anni causa calo attenzione e concentrazione.. Contenuti rapidi come TikTok sostituiscono la lettura di classici come Jules Verne.. Docente di Lettere conferma difficoltà lettura tra gli studenti universitari odierni.. Erosione cognitiva digitale compromette la capacità di approfondimento nel percorso accademico. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Educatori: lo smartphone logora la mente e uccide la lettura

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