Negli ultimi vent’anni si è assistito a una diminuzione significativa delle persone che dedicano tempo alla lettura per piacere, con una riduzione del 40%. Questa tendenza si traduce in un impatto sulla capacità di concentrazione profonda, che si sta riducendo drasticamente. Studi recenti mostrano che anche sei minuti di lettura al giorno possono aiutare a ridurre lo stress, sottolineando un cambiamento nelle abitudini di svago e attenzione degli adulti.

La capacità di concentrazione profonda sta subendo un drastico declino nelle abitudini quotidiane, con una riduzione del 40% degli adulti che leggono per piacere nell’ultimo ventennio. Mentre solo il 16% della popolazione statunitense consulta un libro in un giorno qualsiasi, l’esposizione costante a contenuti frammentati e notifiche digitali sta riprogrammando i processi cognitivi verso la velocità e l’interruzione. Il fenomeno non è una mancanza di volontà o di interesse culturale, ma un problema di cablaggio neurologico derivante da un allenamento mentale basato sullo scorrimento rapido dei contenuti. La ricerca evidenzia come il cervello moderno sia stato addestrato all’iperstimolazione, rendendo difficile l’accesso allo stato di calma e flusso necessario per la lettura.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - 6 minuti di lettura abbattono lo stress: il segreto per la mente

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