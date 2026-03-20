Uso di smartphone e tablet nell’infanzia | la guida gratuita per fasce d’età e consigli pratici per genitori ed educatori

Un gruppo di esperti ha pubblicato una guida gratuita sull’uso di smartphone e tablet durante l’infanzia, rivolta a genitori ed educatori. La scheda include indicazioni suddivise per fasce d’età e suggerimenti pratici per gestire il tempo trascorso davanti agli schermi. Il documento si focalizza sui rischi associati all’uso eccessivo di dispositivi digitali nello sviluppo dei bambini.

Esperti spiegano i danni dei dispositivi digitali sullo sviluppo infantile, fornendo regole pratiche e consigliando alternative ludiche L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Tutto quello che riguarda Uso di smartphone e tablet...

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