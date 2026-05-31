Edo Running Style è una tecnica di corsa giapponese che deriva dal periodo feudale dei samurai. La pratica si basa su movimenti ispirati alle posture e alle posture dei guerrieri dell’epoca, con un'attenzione particolare alla postura e al ritmo. La tecnica sta guadagnando popolarità sui social media, dove vengono condivisi video e tutorial. Non sono stati ancora divulgati studi ufficiali sui benefici specifici, ma si parla di miglioramenti nella postura e nell’efficienza del movimento.

Correre è uno dei gesti più naturali che esistano, così come camminare: sappiamo tutti come farlo e mai, nel 2026, avremmo pensato di scoprire un modo piuttosto insolito per farlo. Nell'epoca dei social network, qualsiasi cosa in grado di stupire o incuriosire, ma anche suscitare un po' di ilarità, ha il potenziale di diventare virale ed è proprio quello che sta accadendo col cosiddetto Edo Running Style, un metodo di corsa che arriva direttamente dal Giappone e che trae le sue radici dal periodo Edo, i due secoli in cui il Paese del Sol Levante ha vissuto in un isolamento quasi totale dal resto del mondo, sviluppando tradizioni, arti e persino modi di muoversi del tutto originali. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Edo Running Style: come funziona la corsa giapponese dei samurai e quali sono i benefici

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Simon by J. Storer Clouston | Classic Mystery & Suspense Audiobook

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: L'Edo running funziona davvero? Bah, cosa abbiamo scoperto sulla "tecnica segreta dei Samurai"

Che cos’è l’Edo Running Style, la corsa del Giappone feudale diventata virale sui socialUn ricercatore giapponese ha sviluppato lo Edo Running Style, uno stile di corsa ispirato ai corrieri del Giappone feudale.

Temi più discussi: Che cos’è l’Edo Running Style, la corsa del Giappone feudale diventata virale sui social; Tutti pazzi per l'Edo Running Style, la corsa giapponese che aumenta la resistenza e... le views sui social; E’ il momento dell’Edo Running Style; L'Edo running funziona davvero? Cosa abbiamo scoperto sulla tecnica segreta dei Samurai.

Stile Edo nella corsa - alcune somiglianze interessanti con la corsa a piedi nudi reddit

E’ il momento dell’Edo Running StyleSui social impazza una strana corsa che si chiama Edo Running Style uno stile di corsa riscoperto dal ricercatore giapponese Katsunori Oba, e ispirata dai corrieri hikyaku del Giappone feudale. Oba ha ... r101.it

Edo Running Style, la corsa giapponese antica che conquista i social e promette meno faticaDal Giappone arriva l’Edo Running Style, l’antica tecnica di corsa tornata virale che promette meno sforzo e maggiore resistenza. blitzquotidiano.it