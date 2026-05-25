Che cos'è l'Edo Running Style la corsa del Giappone feudale diventata virale sui social
Un ricercatore giapponese ha sviluppato lo Edo Running Style, uno stile di corsa ispirato ai corrieri del Giappone feudale. Dopo oltre dieci anni di studio, ha creato questa tecnica che riprende le modalità di corsa di quei tempi. La pratica è diventata virale sui social media, attirando l’attenzione di molti appassionati di sport e storia. La corsa si distingue per movimenti rapidi e agili, simili a quelli dei corrieri dell’epoca.
Il ricercatore giapponese Katsunori Oba, ispirato dai corrieri del Giappone feudale, ha lavorato per oltre 10 anni a uno stile di corsa molto orginale, l'Edo Running Style. Nei video diventati virali sui social Oba mostra la nuova tecnica, pensata appositamente per sfruttare il movimento naturale del corpo ed essere più resistenti. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Edo Era Running : Fact or Internet Myth
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