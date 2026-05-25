Che cos'è l'Edo Running Style la corsa del Giappone feudale diventata virale sui social

Notizia in breve

Un ricercatore giapponese ha sviluppato lo Edo Running Style, uno stile di corsa ispirato ai corrieri del Giappone feudale. Dopo oltre dieci anni di studio, ha creato questa tecnica che riprende le modalità di corsa di quei tempi. La pratica è diventata virale sui social media, attirando l’attenzione di molti appassionati di sport e storia. La corsa si distingue per movimenti rapidi e agili, simili a quelli dei corrieri dell’epoca.