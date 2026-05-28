L' Edo running funziona davvero? Bah cosa abbiamo scoperto sulla tecnica segreta dei Samurai

Un uomo corre lateralmente muovendo le braccia con traiettorie circolari, oppure avanza inclinato in avanti con passi brevissimi. Non si tratta di un siparietto comico, ma dell’edo running style, una tecnica di corsa ispirata al Giappone feudale che sta spopolando sui social. A lanciare il trend. 🔗 Leggi su Today.it

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