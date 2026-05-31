Alle 17, presso il Circolo Artistico di Arezzo, si tiene una lezione di Patrizia Caraveo intitolata “Ecologia spaziale”. L'evento si inserisce nella fase conclusiva di Arezzo Science Lab, dedicata a temi di scienza e tecnologia. La sessione si concentra sull’uso dei satelliti spaziali per monitorare l’ambiente e studiare le interazioni tra spazio e ecosistemi terrestri. La partecipazione è aperta al pubblico interessato alle applicazioni scientifiche nel settore dell’ecologia e dell’esplorazione spaziale.

Arriva allo sprint finale Arezzo Science Lab e oggi alle 17 al Circolo Artistico di Arezzo ospita Patrizia Caraveo con la sua lezione “ Ecologia spaziale. Dalla Terra alla Luna a Marte”. Una delle astrofisiche più importanti a livello internazionale, parlerà di tematiche ambientali e cambiamenti climatici, sfide del futuro, e della prospettiva spettacolare ed immaginifica dello spazio da esplorare con uno sguardo nuovo. Caraveo è dirigente di ricerca all’Istituto Nazionale di Astrofisica. Per i suoi contributi alla comprensione dell’emissione di alta energia delle stelle di neutroni, è stata insignita del Premio Presidente della Repubblica. È anche commendatore dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ecologia e satelliti spaziali. Caraveo sbarca a Science Lab

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