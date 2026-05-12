Ambulatori con medici 8 ore al giorno | dove aprono i 5 nuovi Aft

A Bologna e nella provincia sono stati avviati cinque nuovi ambulatori Aft, che offriranno servizi di assistenza primaria con orari più estesi e maggiore vicinanza ai cittadini. Questi ambulatori saranno aperti dalle 8 alle 20, almeno sei giorni alla settimana, per garantire un accesso più pratico e frequente ai medici di base. La novità riguarda l’ampliamento delle fasce orarie e l’apertura presso diverse località del territorio.

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Bologna, 12 maggio 2026 – Cinque nuovi ambulatori Aft (aggregazione funzionale territoriale) al via a Bologna e provincia garantiranno più prossimità e orari più ampi per l’assistenza primaria: aperti dalle 8 alle 20, almeno 6 giorni su 7. Si parte il 13 maggio con quello presso la Casa della Comunità Mengoli, il 14 maggio a Castenaso, il 18 a Baricella e a Bazzano, il 19 a San Giovanni in Persiceto e il 20 presso Porto-Saragozza. Progressivamente verrà così completata la rete territoriale complessiva dell’Azienda Usl Bologna e in alcuni casi verrà assorbita dagli ambulatori Aft anche l’attività dei due Cau cittadini inseriti all’interno di contesti ospedalieri.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ambulatori con medici 8 ore al giorno: dove aprono i 5 nuovi Aft ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Asl Roma 3: aprono a marzo due nuovi ambulatori pediatrici al Grassi di OstiaOstia, 27 febbraio 2026 – L’Asl Roma 3 rafforza l’assistenza ai pazienti più piccoli: nel mese di marzo apriranno al Grassi di Ostia due nuovi... Due nuovi ambulatori medici al posto dell'ex ufficio turistico del lido: l'apertura prima dell'estate“Gli ambulatori saranno aperti tutto l'anno – spiega l'assessora alle Politiche per la salute, Roberta Mazzoni –. Argomenti più discussi: San Felice sul Panaro, ecco la Casa della Comunità: lunedì 11 maggio apre la struttura con ambulatori specialistici e di medicina generale; Una nuova Casa della Comunità per Bologna. Rinnovata la struttura di via Mengoli con fondi PNRR: una nuova palestra di riabilitazione, nuove dotazioni tecnologiche per la radiologia e lo screening mammografico, attivato il Punto Unico di Accesso e l'ambul; Nella nuova casa di comunità di Verbania medici disponibili 24 ore al giorno; Recco - Casa della Comunità. MEDIDUE S.A.S. DI MEDICI ANTONIO E C. - Results on X | Live Posts & Updates x.com Medici di famiglia, la riforma nelle mani di Meloni: fermerà davvero il potere della lobby? | Milena Gabanelli - reddit.com reddit Gazzada, Malnate e Laveno e Mesenzana: ambulatori medici temporanei per oltre 5000 cittadiniLe criticità sono soprattutto nel distretto di Gazzada e Malnate. Migliora la situazione a Laveno dove comunque prosegue anche a maggio lo sportello temporaneo ... varesenews.it