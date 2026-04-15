La Pirelli ha annunciato le mescole degli pneumatici che verranno impiegate nel prossimo Gran Premio di Miami, dal primo al tre maggio, e nel Gran Premio del Canada, dal ventidue al ventiquattro maggio. Per entrambe le tappe, sono state scelte le mescole più morbide tra quelle a disposizione. La decisione riguarda esclusivamente le mescole che i team utilizzeranno durante le gare.

La Pirelli ha ufficializzato le mescole degli pneumatici che saranno utilizzate nel Gran Premio di Miami (1-3 maggio) e nel GP del Canada (22-24 maggio). Le coperture scelte per i due appuntamenti nordamericani, in entrambi dei quali è prevista una Sprint Race, saranno le medesime e le più morbide della gamma messa a disposizione dall’azienda milanese. Difatti, sia in Florida che nel Quebec, i team avranno a disposizione la C3 (Hard), la C4 (Medium) e la C5 (Soft). Torna, dunque, la combinazione già proposta in Australia. Viceversa, negli appuntamenti asiatici, erano stati utilizzati pneumatici più duri (in Cina il range è stato C2-C3-C4, mentre in Giappone sono state usate C1-C2-C3).🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - F1, Pirelli ufficializza le mescole per Miami e il Canada. Scelti gli pneumatici più morbidi

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