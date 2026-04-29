Pirelli ha annunciato l’acquisizione del 30% di una società svedese specializzata in intelligenza artificiale, con l’obiettivo di sviluppare il sistema Cyber Tyre. Questa mossa mira a trasformare gli pneumatici in sensori intelligenti capaci di raccogliere e trasmettere dati in tempo reale. La collaborazione tra le due aziende si concentra sull’integrazione di tecnologie avanzate per migliorare la sicurezza e la gestione dei veicoli.

? Cosa sapere Pirelli acquisisce il 30% della svedese Univrses per potenziare il sistema Cyber Tyre.. L'integrazione dell'IA permetterà il monitoraggio stradale tramite un progetto pilota in Puglia.. Pirelli acquisisce una quota del 30% in Univrses con l’opzione per il controllo maggioritario, integrando la visione artificiale svedese nel sistema Cyber Tyre per potenziare la sicurezza stradale e la gestione delle infrastrutture. L’accordo strategico tra il produttore di pneumatici e la società di tecnologia svedese punta a trasformare le ruote dei veicoli in veri e propri sensori intelligenti. Attraverso l’unione tra i dati rilevati dai pneumatici e le capacità di analisi visiva fornite da Univrses, la partnership mira a rivoluzionare la mobilità connessa, migliorando sia le prestazioni dei mezzi che la manutenzione delle strade.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pirelli punta sull’IA: gli pneumatici diventano sensori intelligenti

Calibratura sensore pressione pneumatici auto TPMS

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Temi più discussi: Pirelli investe nell’IA, alleanza con Univrses per rivoluzionare sicurezza e infrastrutture stradali; Alleanza Pirelli-Univrses per la sicurezza e i pneumatici intelligenti; Il ruolo di Pirelli nelle corse e nell’innovazione dei pneumatici.

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