Eccellenza | parla il direttore generale del club azzurro Il ritorno di Morandini | Tutto per la Sangio

Il direttore generale del club ha annunciato il ritorno di Giuseppe Morandini, che dopo un anno di pausa dal ruolo di protagonista sul campo, ha ripreso un incarico ufficiale all’interno della società.

SAN GIOVANNI Dopo il classico anno sabbatico lontano, da protagonista, dal rettangolo di gioco Giuseppe Morandini è tornato a rivestire un incarico ufficiale all’interno della Sangiovannese. A lui il ruolo di direttore generale, avrà minore potere per il mercato vista la nomina di Egidio Bicchierai ma sarà suo compito, come da imput arrivato da Martino Neri, vigilare a 360° sulla vita quotidiana del sodalizio di Piazza Arduino Casprini. Una chiamata, quella del neo patron, arrivata qualche tempo fa e che dopo un iniziale e giustificato tentennamento ha sposato con grande entusiasmo: "Sono sincero, non volevo tornare e l’ho detto a più riprese a Martino Neri ma quando ti senti partecipe di un progetto con un imprenditore così importante e obiettivi altrettanto importanti non puoi che rientrare in gioco. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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