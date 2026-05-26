L’ex allenatore della Larcianese ha dichiarato di sperare di ricevere un’opportunità nel settore. Targetti ha confermato la disponibilità a collaborare con la Sangiovannese, senza rivelare dettagli sul possibile accordo. La società ha mostrato interesse nei suoi confronti, ma non sono stati annunciati accordi ufficiali.

SAN GIOVANNI Claudio Targetti non fa mistero circa l’interessamento della Sangiovannese nei suoi confronti. Classe 67, è reduce da un’annata non facile con una brevissima parentesi in Eccellenza a Larciano tutta da dimenticare, ecco la sua grande voglia di rivalsa in una piazza che, a detta sua, con il massimo campionato regionale, ha poco di che spartire: "Con Bicchierai – dice il tecnico – ci sentiamo e stiamo vedendo se esistono i presupposti per un mio approdo alla Sangiovannese. Naturalmente non sono il solo candidato a questa panchina, so che ha intrapreso contatti anche con altri profili ma senza stare a girarci troppo intorno sarei... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Eccellenza: l’ex tecnico della Larcianese apre a un possibile accordo con gli azzurri. "Spero di meritare un’occasione del genere». Targetti: "Disponibilità piena per la Sangio»

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