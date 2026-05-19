ECCELLENZA Futuro Sangio Neri entra nel club | oggi l’annuncio

Oggi si tiene la presentazione ufficiale di Martino Neri come nuovo membro del club calcistico locale. L’evento si svolge alle 17 nella sala comunale di Palazzo D’Arnolfo, situata in Corso Italia. Neri entrerà a far parte della squadra con l’incarico di contribuire al suo sviluppo e alle future sfide sportive. La cerimonia rappresenta un momento di rilievo per il club e per la città, che si prepara ad accogliere questa novità nel proprio panorama calcistico.

SAN GIOVANNI È il giorno di Martino Neri. Oggi, alle 17, nella sala comunale di Palazzo D’Arnolfo in Corso Italia ci sarà la presentazione ufficiale di colui che, da qui in avanti, avrà l’onere e l’onore di portare avanti il futuro della Sangiovannese. Già Main sponsor azzurro dal 2020 con il marchio Safimet sulle maglie della prima squadra, Neri entrerà ufficialmente a far parte della compagine societaria probabilmente con il ruolo di presidente del comitato bianco azzurro il cui direttivo, solo poche settimane fa, si è dimesso in massa dopo l’iniziale dietrofront dello stesso imprenditore di Vacchereccia. Sembrava l’inizio di una crisi... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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