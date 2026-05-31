Un uomo rientrato dal Congo è stato prelevato dalla sua abitazione e portato in ospedale a Cagliari. È in isolamento e presenta sintomi compatibili con l’Ebola. La persona ha accusato febbre e altri segnali clinici sospetti. Le autorità sanitarie stanno valutando i risultati degli esami e monitorano eventuali contatti stretti. La situazione è sotto osservazione, senza conferme ufficiali finora.

Cagliari, 31 maggio 2026 – C’è un caso sospetto di Ebola a Cagliari. Si tratta di una persona rientrata dal Congo e che, secondo quanto si apprende, avrebbe accusato dei sintomi riconducibili al virus. Prelevato dalla sua abitazione, ora il paziente si trova ora in isolamento. “Il paziente, sintomatico, è stato sottoposto al test per Ebola che sarà analizzato dallo Spallanzani di Roma in serata. Il paziente si trova al momento in isolamento presso una struttura ospedaliera”, fa sapere con una nota il Ministero della Salute che ha avviato gli accertamenti del caso. Avviati protocolli per prelevarlo da casa con sanitari dotati di tute asettiche e maschere Paziente prelevato da casa: ora è in isolamento . 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Ebola, un caso sospetto a Cagliari: prelevato da casa e trasferito in ospedale. “È sintomatico e in isolamento”

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Ebola, caso sospetto a Cagliari. Paziente in ospedale con sintomi riconducibili al virus

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