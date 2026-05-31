Ebola allarme per un sospetto caso a Cagliari | paziente prelevato da casa e portato in ospedale

Un sospetto caso di Ebola a Cagliari ha portato il paziente a essere prelevato da casa e trasportato in ospedale. La persona, rientrata dall’estero, presentava sintomi compatibili con il virus. Le autorità sanitarie stanno valutando la situazione e hanno attivato le procedure di sicurezza. Non sono stati forniti altri dettagli sulla condizione del paziente o sulle misure adottate. La situazione è sotto monitoraggio da parte delle autorità sanitarie regionali.

Allarme a Cagliari per un sospetto caso di Ebola. A quanto si apprende, una persona rientrata dall'estero ha accusato sintomi riconducibili al virus. È quindi scattato il protocollo e sul posto a supporto del 118 sono arrivati polizia, vigili del fuoco e polizia locale. Medici e infermieri dotati di tute asettiche e maschere sono entrate nell'abitazione e hanno prelevato il paziente che è stato trasportato all'ospedale Santissima Trinità nel Centro infettivi, dove saranno effettuati tutti gli accertamenti del caso. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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