A Cagliari è stato attivato il protocollo per un sospetto caso di Ebola dopo che una persona sintomatica è stata prelevata da un'abitazione e trasportata in ospedale. Le autorità hanno chiuso le strade intorno all'abitazione per ore durante le operazioni di sicurezza. Non sono ancora stati forniti dettagli sulle condizioni del soggetto o sui risultati degli accertamenti.

Sono scattati a Cagliari i protocolli per un sospetto caso di Ebola. La persona è stata prelevata da un'abitazione e trasportarla in ospedale. Da quanto si apprende la persona rientrata dall'estero accusava sintomi riconducibili al virus. È scattato così il protocollo e sul posto a supporto del 118 sono arrivati polizia, vigili del fuoco e polizia locale. Medici e infermieri dotati di tute asettiche e maschere sono entrate nell'abitazione e hanno prelevato il paziente che è stato successivamente trasportato all'ospedale Santissima Trinità nel centro infettivi, dove saranno effettuati tutti gli accertamenti del caso. ge:kolumbus:liberoquotidiano:47935279 Dopo l'allarme nel capoluogo sardo un'intera strada è stata chiusa per diverse ore. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Ebola, sospetto caso a Cagliari: "È sintomatico", strade chiuse per ore

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