A Cagliari è stato attivato un protocollo di emergenza per un sospetto caso di Ebola. Una persona è stata prelevata da un'abitazione e trasportata in ospedale a seguito di sintomi compatibili con il virus. Il procedimento si è reso necessario in seguito alla valutazione dei sanitari, che hanno attivato le procedure di sicurezza previste in questi casi. Nessuna informazione aggiuntiva sulla diagnosi o sull’identità delle persone coinvolte è stata comunicata.

I protocolli per un sospetto caso di Ebola sono scattati Cagliari per prelevare una persona da una abitazione e trasportarla in ospedale. Da quanto si apprende la persona rientrata dall'estero accusava sintomi riconducibili al virus. È scattato il protocollo e sul posto a supporto del 118 sono arrivati polizia, vigili del fuoco e polizia locale. Medici e infermieri dotati di tute asettiche e maschere sono entrate nell'abitazione e hanno prelevato il paziente che è stato trasportato all'ospedale Santissima Trinità nel centro infettivi, dove saranno effettuati tutti gli accertamenti del caso. É sintomatico il paziente ricoverato in Sardegna per un sospetto caso di Ebola. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Cagliari, paura per un sospetto caso di ebola: "È sintomatico"

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