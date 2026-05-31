Il piano di emergenza prevede il trasferimento urgente allo Spallanzani di persone sospettate di aver contratto Ebola. Chi ha avuto contatti con animali infetti o con persone malate deve attivare subito l’isolamento. Sono stabiliti cinque livelli di controllo, con procedure specifiche per ogni fase. Il protocollo si applica anche a chi si trovi in aree a rischio, per garantire un intervento rapido e mirato.

? Punti chiave Chi deve essere trasferito d'urgenza allo Spallanzani secondo il piano?. Quali contatti con animali o persone attivano l'isolamento immediato?. Come funzionerà la tracciabilità per i viaggiatori non ad alto rischio?. Perché l'OMS teme che i casi reali siano molto più elevati?.? In Breve Congo registra 1.077 casi sospetti e 246 decessi dal 15 maggio scorso.. Uganda riporta nove casi confermati di infezione e un decesso accertato.. Tedros Adhanom Ghebreyesus coordina gli sforzi dell'OMS nelle province orientali del Congo.. Alto rischio prevede sbarco a Fiumicino e trasferimento immediato allo Spallanzani.. Il Ministero della Salute attiva cinque livelli di controllo per i viaggiatori dalla Democratica del Congo e dall’Uganda. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ebola, piano Schillaci: 5 livelli di controllo torna dall’Africa

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