Salute in Africa torna l’incubo Ebola Oms lancia allarme

Da tv2000.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In Africa, la minaccia di Ebola si riacutizza con nuovi focolai segnalati in Congo e Uganda. L’Organizzazione mondiale della sanità ha riferito che sono già stati registrati circa 80 decessi collegati alla malattia. La diffusione del virus ha portato a un aumento delle preoccupazioni tra le autorità sanitarie regionali e internazionali, che stanno monitorando attentamente la situazione e adottando misure per contenere l’espansione dell’epidemia.

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Torna l’incubo Ebola nel continente africano. L’Organizzazione mondiale della sanità lancia l’allarme per i nuovi focolai in Congo e Uganda: già 80 i morti. Servizio di Monica Di Loreto TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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