L’ebola i giovani e la lezione appresa dall’Africa

L’epidemia di Ebola ha causato oltre 130 decessi e 513 casi sospetti in diverse regioni africane. Un medico statunitense è risultato infetto durante un trasferimento verso la Germania. In risposta, gli Stati Uniti e altri paesi hanno deciso di chiudere temporaneamente le frontiere alle persone provenienti da Congo e Uganda. La diffusione del virus ha portato a misure di controllo più stringenti e a un rafforzamento delle pratiche sanitarie nelle aree colpite.

Oltre 130 morti e 513 casi sospetti, un medico statunitense contagiato in evacuazione verso la Germania e gli Stati Uniti che chiudono le frontiere a chi arriva da Congo, Uganda e Sud Sudan. È il bilancio, in rapida evoluzione, dell’epidemia di Ebola in corso tra Congo e Uganda, che il 17 maggio l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato Public Health Emergency of International Concern, assegnandogli il secondo livello di allerta più alto del regolamento sanitario internazionale. Quando l’OMS lo ha annunciato, ad Addis Abeba, l’Africa CDC era già al lavoro da giorni. «La notizia di un aumento critico dei casi è arrivata giovedì... 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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