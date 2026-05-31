Ebola paziente in ospedale a Cagliari | si attende risultato dei test

Da webmagazine24.it 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un paziente proveniente dal Congo è stato ricoverato in ospedale a Cagliari con sospetto di Ebola. Le autorità stanno effettuando accertamenti e si attende l’esito dei test diagnostici. La persona si trova sotto osservazione e non sono stati resi noti ulteriori dettagli sul suo stato di salute o sui provvedimenti adottati. Le autorità sanitarie monitorano la situazione e aggiornano sulle eventuali novità.

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(Adnkronos) – Sospetto caso di Ebola a Cagliari. Il ministero della Salute informa che sono in corso accertamenti su un paziente rientrato dal Congo che si trova ora a nel capoluogo sardo. Il paziente, sintomatico, è stato sottoposto al test per Ebola che sarà analizzato dallo Spallanzani di Roma in serata. Il paziente si trova. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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