Ebola paziente in ospedale a Cagliari | si attende risultato dei test

Notizia in breve

Un paziente proveniente dal Congo è stato ricoverato in ospedale a Cagliari con sospetto di Ebola. Le autorità stanno effettuando accertamenti e si attende l’esito dei test diagnostici. La persona si trova sotto osservazione e non sono stati resi noti ulteriori dettagli sul suo stato di salute o sui provvedimenti adottati. Le autorità sanitarie monitorano la situazione e aggiornano sulle eventuali novità.