Ebola ministero Salute | Nessun caso in Italia In arrivo ordinanza e circolare

Il ministero della Salute ha confermato che in Italia non ci sono casi di Ebola né persone contagiate. Ha precisato che non si tratta di una pandemia, anche se si registra un effetto psicologico legato al Covid. In arrivo un’ordinanza e una circolare per aggiornamenti e misure di prevenzione.

(Adnkronos) – “Non abbiamo nessun caso di Ebola in Italia, nessun contagiato, non c’è una pandemia. C’è il riflesso inconscio del Covid ma non siamo in quella situazione. Il ministero della Salute ha attivato una sorveglianza scientifica e non facciamo sconti alla sicurezza dei cittadini. Sul sito del ministero ci sono le domande e le. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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