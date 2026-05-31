È stato inaugurato un nuovo centro a Bunia per combattere l’epidemia di Ebola, con la presenza del direttore dell’Oms. L’Organizzazione mondiale della sanità sta rafforzando gli sforzi nella regione orientale della Repubblica democratica del Congo, dove il virus si sta diffondendo rapidamente. La struttura si inserisce nelle iniziative di risposta alla diffusione del virus nella zona.

(LaPresse) – L’Oms rafforza la risposta all’epidemia di Ebola nella zona orientale della Repubblica democratica del Congo, dove il virus continua a diffondersi rapidamente. Il direttore generale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha partecipato all’inaugurazione di un nuovo centro per il trattamento dei malati a Bunia. La struttura è dotata di attrezzature avanzate per la terapia intensiva dei pazienti. La capacità è di circa 100 posti letto, anche se al momento ne sono operativi 45. La struttura accoglierà tutti i casi di Ebola registrati nella zona e nei dintorni della città. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Ebola, inaugurato a Bunia un nuovo centro con il direttore Oms Ghebreyesus

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