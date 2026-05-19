Ebola direttore Oms | Profondamente preoccupato da gravità e rapidità dell' epidemia

Il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità ha espresso grande preoccupazione riguardo alla diffusione dell’epidemia di Ebola. Attualmente, ci sono 130 decessi legati alla malattia, mentre i casi confermati sono 30 e quelli sospetti circa 500. La rapida crescita dei contagi e la gravità della situazione hanno portato a un allarme internazionale. Le autorità sanitarie stanno monitorando attentamente la diffusione del virus e adottando misure di contenimento.

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