Ebola direttore Oms | Profondamente preoccupato da gravità e rapidità dell' epidemia
Il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità ha espresso grande preoccupazione riguardo alla diffusione dell’epidemia di Ebola. Attualmente, ci sono 130 decessi legati alla malattia, mentre i casi confermati sono 30 e quelli sospetti circa 500. La rapida crescita dei contagi e la gravità della situazione hanno portato a un allarme internazionale. Le autorità sanitarie stanno monitorando attentamente la diffusione del virus e adottando misure di contenimento.
Con 130 decessi, 30 casi confermati e 500 casi sospetti, il direttore generale dell’ Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus, si dice “profondamente preoccupato per la portata e la rapidità” dell’epidemia di ebola nella Repubblica Democratica del Congo e in Uganda, nell’Africa subsahariana. Ghebreyesus lo ha affermato, martedì 19 maggio, a Ginevra, davanti all’assemblea dell’Oms, dopo che domenica l’Organizzazione ha dichiarato l’epidemia di ebola un’emergenza sanitaria pubblica di rilevanza internazionale. “Sono stati segnalati decessi tra gli operatori sanitari, il che indica una trasmissione associata all’assistenza sanitaria”, ha aggiunto il direttore generale. 🔗 Leggi su Lapresse.it
WHO Chief Raises Alarm Over Rapid Ebola Outbreak Spread
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