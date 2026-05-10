Il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità ha affermato che l’hantavirus non è il Covid e che la situazione non va sottovalutata. Nel frattempo, una nave da crociera colpita dal virus si sta avvicinando al porto di Grenadilla, a Tenerife, in Spagna. La nave era stata messa in quarantena dopo aver segnalato alcuni casi di infezione tra i passeggeri.

Il direttore generale dell’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha dichiarato che l’ hantaviru s “non è COVID”, mentre la nave da crociera colpita dal virus si appresta ad arrivare al porto di Grenadilla, a Tenerife, in Spagna. Ghebreyesus ha rilasciato queste dichiarazioni durante una conferenza stampa al porto di Grenadilla, insieme al ministro della Salute spagnolo, Monica Garcia, e al ministro dell’Interno, Fernando Grande-Marlaska. “Quel trauma è ancora vivo nelle nostre menti”, ha affermato Ghebreyesus riferendosi al COVID-19. “Le persone avranno domande, avranno preoccupazioni, ed è a questo che ho cercato di rispondere nel mio messaggio alla popolazione di Tenerife.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Hantavirus, Ghebreyesus (OMS): "Questo virus non è il Covid, e non lo prendiamo alla leggera"

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