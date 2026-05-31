Ebola in Africa | l’USL Valle d’Aosta esclude rischi per il territorio

L'USL Valle d'Aosta ha dichiarato che non ci sono rischi di diffusione di Ebola sul territorio. Il virus si trasmette attraverso il contatto diretto con fluidi corporei di persone infette o oggetti contaminati. I primi sintomi clinici includono febbre, mal di testa, dolori muscolari e affaticamento. Si raccomanda di monitorare eventuali segnali durante i viaggi provenienti da aree colpite e di consultare un medico in presenza di sintomi sospetti.

? Punti chiave Come si trasmette il virus tra i viaggiatori che rientrano?. Quali sono i primi sintomi clinici da monitorare subito?. Chi coordina la sorveglianza sanitaria alle frontiere italiane?. Perché l'incubazione del virus dura fino a ventuno giorni?.? In Breve OMS segnala 246 casi sospetti e 80 decessi in Congo e Uganda.. Periodo di incubazione virale compreso tra 2 e 21 giorni.. Sorveglianza coordinata tra Ministero della Salute e uffici USMAF.. Protocolli sanitari prevedono monitoraggio viaggiatori rientrati entro 21 giorni.. L’USL Valle d’Aosta esclude rischi diretti per il territorio dopo i focolai di Ebola in Africa. L’Azienda... 🔗 Leggi su Ameve.eu

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