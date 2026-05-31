Ebola in Africa | l’USL Valle d’Aosta esclude rischi per il territorio

Da ameve.eu 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L'USL Valle d'Aosta ha dichiarato che non ci sono rischi di diffusione di Ebola sul territorio. Il virus si trasmette attraverso il contatto diretto con fluidi corporei di persone infette o oggetti contaminati. I primi sintomi clinici includono febbre, mal di testa, dolori muscolari e affaticamento. Si raccomanda di monitorare eventuali segnali durante i viaggi provenienti da aree colpite e di consultare un medico in presenza di sintomi sospetti.

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? Punti chiave Come si trasmette il virus tra i viaggiatori che rientrano?. Quali sono i primi sintomi clinici da monitorare subito?. Chi coordina la sorveglianza sanitaria alle frontiere italiane?. Perché l'incubazione del virus dura fino a ventuno giorni?.? In Breve OMS segnala 246 casi sospetti e 80 decessi in Congo e Uganda.. Periodo di incubazione virale compreso tra 2 e 21 giorni.. Sorveglianza coordinata tra Ministero della Salute e uffici USMAF.. Protocolli sanitari prevedono monitoraggio viaggiatori rientrati entro 21 giorni.. L’USL Valle d’Aosta esclude rischi diretti per il territorio dopo i focolai di Ebola in Africa. L’Azienda... 🔗 Leggi su Ameve.eu

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