La USL Valle d’Aosta ha comunicato che non ci sono rischi attuali di diffusione dell’hantavirus nella regione. Il virus si trasmette principalmente attraverso il contatto con roditori infetti, specie presenti in aree rurali. Tuttavia, il ceppo sudamericano di questo virus non rappresenta una minaccia per l’ecosistema alpino, secondo le verifiche condotte dagli esperti. Il monitoraggio prosegue per garantire la sicurezza della popolazione.

? Punti chiave Come si trasmette il virus attraverso i roditori nelle zone rurali?. Perché questo specifico ceppo sudamericano non minaccia l'ecosistema alpino?. Cosa stanno facendo le autorità sanitarie valdostane per il monitoraggio?. Quali sono le procedure di controllo nelle aree boschive locali?.? In Breve Ceppo sudamericano tra Argentina e Cile non presente nella fauna europea.. Contagio avviene tramite feci, urina o saliva di roditori in zone rurali.. ECDC valuta rischio estremamente basso per lo Spazio Economico Europeo.. Assessorato Sanità e USL Valle d'Aosta coordinano la sorveglianza territoriale.. L’Azienda USL della Valle d’Aosta monitora con attenzione i nuovi casi di infezione da hantavirus segnalati dai media in seguito a un focolaio su una nave da crociera.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Hantavirus: la USL Valle d’Aosta monitora il rischio, pericolo nullo

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