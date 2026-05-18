Ebola Oms | Ultima epidemia in Congo è emergenza di rilevanza internazionale
L'Organizzazione mondiale della Sanità ha annunciato che l'epidemia di Ebola nelle regioni della Repubblica democratica del Congo e dell'Uganda è stata dichiarata un'emergenza sanitaria pubblica di rilevanza internazionale. La decisione è stata presa a causa del rischio di diffusione nei Paesi vicini, considerando la natura dell'epidemia che coinvolge zone con frequenti spostamenti transfrontalieri. La dichiarazione mira a rafforzare le misure di contenimento e coordinare gli sforzi di risposta a livello globale.
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BREAKING: WHO Confirms Ebola Cases in DR Congo | Emergency Response Underway
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L’OMS ha dichiarato l’emergenza sanitaria internazionale per l’epidemia di Ebola causata dal virus Bundibugyo: 246 casi sospetti e 80 decessi tra Congo e Uganda. Tra le preoccupazioni anche i contagi nelle strutture sanitarie e un caso segnalato a Kinsh - Facebook facebook
#RelataRefero L' #OMS dichiara l'emergenza sanitaria globale sull'ultima epidemia di #Ebola. Non esiste alcuna vaccinazione disponibile, ciò fa crescere i timori sul contenimento dell'epidemia scoppiata in #Congo e in #Uganda. edition.cnn.com/2026/05/17/ x.com
L'OMS dichiara l'epidemia di Ebola un'emergenza sanitaria globale reddit
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