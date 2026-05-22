Ebola Oms | Epidemia si diffonde rapidamente in Congo rischio molto elevato
L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha comunicato che l’epidemia di ebola in Congo si sta espandendo rapidamente nel paese. Il direttore generale dell’OMS ha dichiarato che il rischio a livello nazionale è ora considerato molto elevato. Finora sono stati segnalati vari casi e decessi legati all’epidemia. Le autorità sanitarie stanno monitorando attentamente la situazione e adottando misure di contenimento. La diffusione del virus ha coinvolto diverse aree del territorio con un aumento dei casi registrati nelle ultime settimane.
Il direttore generale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) Tedros Adhanom Ghebreyesus afferma che l’epidemia di ebola in Congo si sta “diffondendo rapidamente” e rappresenta ora un rischio “molto elevato” a livello nazionale. Ghebreyesus ha affermato che l’agenzia sanitaria delle Nazioni Unite sta rivedendo al rialzo il proprio giudizio sul rischio all’interno del Congo, che in precedenza era stato considerato elevato. Il rischio rimane elevato per quanto riguarda la diffusione a livello regionale e basso a livello globale, ha precisato ai giornalisti. Il capo dell’Oms ha osservato che nella Repubblica Democratica del Congo sono stati confermati 82 casi, con sette decessi accertati, “ma sappiamo che l’epidemia nella Repubblica Democratica del Congo è molto più estesa”. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Ebola outbreak spreads rapidly across DR Congo
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