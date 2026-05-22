Ebola Oms | Epidemia si diffonde rapidamente in Congo rischio molto elevato

L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha comunicato che l’epidemia di ebola in Congo si sta espandendo rapidamente nel paese. Il direttore generale dell’OMS ha dichiarato che il rischio a livello nazionale è ora considerato molto elevato. Finora sono stati segnalati vari casi e decessi legati all’epidemia. Le autorità sanitarie stanno monitorando attentamente la situazione e adottando misure di contenimento. La diffusione del virus ha coinvolto diverse aree del territorio con un aumento dei casi registrati nelle ultime settimane.

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