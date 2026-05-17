L'Organizzazione mondiale della sanità ha annunciato l'emergenza sanitaria internazionale a causa di un'epidemia di Ebola nel Congo. Si tratta di un raro ceppo del virus che ha colpito diverse zone del paese. Finora sono stati riscontrati numerosi casi confermati e decessi correlati. L'OMS ha attivato misure di risposta coordinate e ha richiesto l'intervento internazionale. La situazione è monitorata costantemente, anche se al momento non sono stati segnalati casi al di fuori del territorio colpito.

L’Oms ha dichiarato l’emergenza sanitaria internazionale in seguito all’epidemia di Ebola scoppiata in Congo. L’Organizzazione mondiale della Sanità ha diramato il secondo livello di allerta più alto spiegando che il focolaio, con oltre 240 contagi e 80 morti sospette, non rientra nei criteri della pandemia, nonostante i livelli di diffusione non siano ancora chiari. L’agenzia ha specificato che per questo rara variante del virus della febbre emorragica, il ceppo Bundibugyo, non esistono vaccini o terapie specifiche. L’epidemia di ebola in Congo Secondo i dati aggiornati al 16 maggio, l’epidemia di Ebola in Congo ha fatto registrare 246 contagi e 80 decessi sospetti, nelle città Bunia, capoluogo della provincia di Ituri, e i centri minerari di Mongwalu e Rwampara, oltre a otto casi confermati in laboratorio. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Epidemia di Ebola in Congo, l'Oms dichiara l'emergenza sanitaria internazionale per un raro ceppo del virus

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Surto de ebola na África: OMS declara emergência de saúde pública internacional

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