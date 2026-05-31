Il Ministero della Salute ha pubblicato sulla Gazzetta ufficiale una circolare riguardante il tracciamento delle persone provenienti dalla Repubblica Democratica del Congo in relazione all’Ebola. Sono previsti cinque livelli di intervento per la gestione dei casi e dei contatti. La misura mira a monitorare e contenere l’eventuale diffusione del virus, in accordo con le normative sanitarie vigenti. La circolare definisce procedure e misure di controllo da applicare nelle aree interessate.

Ebola, il Ministero della Salute pubblica sulla Gazzetta ufficiale la circolare per gestire eventuali emergenze: 5 i livelli di rischio in base a cui individuare le misure più adeguate per le persone in arrivo in Italia da Rapubblica Democratia del Congo e Uganda, dove sono in corso focolai di infezione dal ceppo Bundibugyo del virus. Chi è a rischio deve sbarcare direttamente a Fiumicino e essere portato allo Spallanzani, gli altri dovranno comunicare i propri dati e rendersi rintracciabili. un caso probabile o confermato o infine un'esposizione percutanea (per esempio una puntura d'ago) o attraverso le mucose a liquidi biologici, tessuti o campioni di laboratorio di un caso probabile o confermato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Ebola, chi arriva dal Congo sarà tracciabile. Il ministero prepara 5 livelli di intervento

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