Ebola governo Meloni lancia controlli su chi arriva da Congo e Uganda | i cinque livelli di rischio

Il governo italiano ha introdotto controlli specifici per le persone provenienti da Congo e Uganda, paesi in cui sono stati segnalati casi di Ebola del ceppo Bundibugyo. Chi entra nel paese da questi paesi deve dichiarare la propria presenza e sarà sottoposto a una valutazione del rischio suddivisa in cinque livelli. La procedura mira a monitorare e prevenire l’ingresso di possibili contagi, senza specificare modalità di isolamento o altre misure sanitarie.

Per evitare che il contagio ceppo Bundibugyo del virus Ebola arrivi in Italia, il governo Meloni lancia una procedura apposita: tutti coloro che entrano nel Paese dopo essere stati in Congo o Uganda dovranno segnalarlo; la loro situazione sarà valutata in base a cinque livelli di rischio. Al momento, comunque, il rischio di una diffusione in Italia è basso. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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