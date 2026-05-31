Un uomo italiano di origine congolesa è stato portato in ospedale nel reparto di malattie infettive a Cagliari. La persona, sospettata di aver contratto il virus Ebola, è stata trasferita questa mattina. Nessuna altra informazione è stata ancora comunicata, né sulla sua condizione né sui risultati dei test in corso. La notizia ha generato preoccupazione tra i residenti della zona.

CAGLIARI – Allarme ebola a Cagliari. Sarebbe un cittadino italiano originario del Congo l’uomo che oggi, 31 maggio 2026, intorno alle 14, è stato prelevato dalla sua abitazione nel centro di Cagliari e trasferito al reparto di Malattie infettive dell’ospedale Santissima Trinità per un sospetto caso di ebola. Secondo quanto si apprende l’uomo, recentemente rientrato proprio dal Congo, avrebbe manifestato nella notte sintomi compatibili con quelli del virus che nelle ultime settimane ha provocato centinaia di vittime tra Congo e Uganda. Il personale sanitario ha raggiunto l’abitazione seguendo le procedure previste per i casi sospetti e ha disposto il trasferimento del paziente nel centro specializzato del Santissima Trinità. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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© Firenzepost.it - Ebola: caso sospetto a Cagliari. Cittadino italiano originario del Congo trasferito in ospedale, nel reparto malattie infettive

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Sospetto caso di Ebola a Cagliari: uomo ricoverato dopo il rientro dal Congo

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