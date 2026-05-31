Un cittadino congolese con sintomi sospetti di Ebola è stato messo in isolamento in un ospedale di Cagliari. Il ministero della Salute ha comunicato che sono in corso accertamenti sul caso, che riguarda un individuo rientrato recentemente dalla Repubblica Democratica del Congo. La persona si trova sotto osservazione medica e sono stati attivati i protocolli di sicurezza per gestire eventuali rischi. Non sono state fornite ulteriori dettagli sui risultati delle analisi in corso.

È sintomatico il paziente che a Cagliari è stato ricoverato per un sospetto caso di Ebola. A quanto si apprende dal ministero della Salute, il soggetto è un cittadino congolese, residente a Cagliari e rientrato da Kinshasa, in Congo. Una volta scattato l'allarme, è partito il protocollo del caso e, dunque, sul posto a supporto del 118 sono arrivati polizia, vigili del fuoco e polizia locale. Medici e infermieri dotati di tute asettiche e maschere sono entrate nell'abitazione (la cui via è stata temporaneamente chiusa) e hanno prelevato il paziente che è stato trasportato all'ospedale Santissima Trinità nel Centro infettivi. Come fa sapere il ministero della Salute, il paziente si trova al momento in isolamento presso una struttura ospedaliera". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Ebola, allarme per un sospetto caso a Cagliari: in isolamento ospedaliero un cittadino congolese con sintomi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sospetto caso di Ebola a Cagliari: uomo ricoverato dopo il rientro dal Congo

Notizie e thread social correlati

Ebola, allarme per un sospetto caso a Cagliari: in isolamento ospedaliero un cittadino conglese con sintomiUn cittadino congolese con sintomi compatibili con Ebola è stato messo in isolamento ospedaliero a Cagliari.

Allarme per un sospetto caso di Ebola a Cagliari, paziente con sintomi in isolamento in ospedaleUn paziente con sintomi sospetti di Ebola è stato portato in ambulanza in ospedale a Cagliari.

Temi più discussi: Ebola: cresce l’allarme in Africa e ora l’Italia non è più a rischio zero; Ebola in Congo, oltre 900 casi sospetti: l’OMS lancia l’allarme, l’ONU mobilita 60 milioni di dollari; Virus Bundibugyo (Ebola), a Milano scatta l'allerta per due pazienti: Sono negativi; Ebola. Allarme Africa Cdc: Non è solo un problema della RDC, è una crisi regionale.

Allarme per un sospetto caso di Ebola a Cagliari. Il paziente, rientrato dal Congo,accusa sintomi riconducibili al virus. Le analisi saranno fatte allo Spallanzani di Roma. x.com

Allarme sanitario a Cagliari, attivato il protocollo per un sospetto caso di EbolaUna persona rientrata dall'estero è stata trasferita nel reparto Malattie Infettive del Santissima Trinità. Sul posto intervenuti 118, forze dell'ordine e Vigili del fuoco ... cagliaripad.it

Un caso sospetto di Ebola a Cagliari, il paziente è isolato in ospedale: era da poco tornato dal CongoUn uomo, da poco rientrato dal Congo, è stato trasferito in ospedale come un sospetto caso di Ebola: l'allarme è stato lanciato a Cagliari ... fanpage.it

Torna l'allarme ebola in Congo e Uganda, 65 morti per il virus reddit