Un cittadino congolese con sintomi compatibili con Ebola è stato messo in isolamento ospedaliero a Cagliari. Il ministero della Salute ha comunicato che sono in corso le verifiche necessarie per confermare o escludere il sospetto caso. Il paziente si trovava all’interno di una struttura sanitaria locale, e tutte le procedure di sicurezza sono state attivate. Le analisi sono in corso e i risultati sono attesi nelle prossime ore.

È sintomatico il paziente che a Cagliari è stato ricoverato per un sospetto caso di Ebola. A quanto si apprende dal ministero della Salute, il soggetto è un cittadino congolese, residente a Cagliari e rientrato da Kinshasa, in Congo. Una volta scattato l'allarme, è partito il protocollo del caso e, dunque, sul posto a supporto del 118 sono arrivati polizia, vigili del fuoco e polizia locale. Medici e infermieri dotati di tute asettiche e maschere sono entrate nell'abitazione (la cui via è stata temporaneamente chiusa) e hanno prelevato il paziente che è stato trasportato all'ospedale Santissima Trinità nel Centro infettivi. Come fa sapere il ministero della Salute, il paziente si trova al momento in isolamento presso una struttura ospedaliera". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Ebola, allarme per un sospetto caso a Cagliari: in isolamento ospedaliero un cittadino conglese con sintomi

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