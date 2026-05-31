Ebola allarme per un sospetto caso a Cagliari | il paziente è in ospedale e ha sintomi

Un sospetto caso di Ebola a Cagliari ha portato all'ospedalizzazione di un paziente con sintomi compatibili con il virus. Il ministero della Salute ha comunicato che sono in corso accertamenti sull'individuo, che era rientrato da un'area a rischio. Attualmente, il soggetto si trova sotto osservazione in ospedale mentre si attendono i risultati dei test di laboratorio per confermare o escludere la presenza del virus.

È sintomatico il paziente che a Cagliari è stato ricoverato per un sospetto caso di Ebola. A quanto si apprende dal ministero della Salute, il soggetto è rientrato dal Congo e sarà sottoposto ai test per il virus. Una volta scattato l'allarme, è partito il protocollo del caso e, dunque, sul posto a supporto del 118 sono arrivati polizia, vigili del fuoco e polizia locale. Medici e infermieri dotati di tute asettiche e maschere sono entrate nell'abitazione (la cui via è stata temporaneamente chiusa) e hanno prelevato il paziente che è stato trasportato all'ospedale Santissima Trinità nel Centro infettivi, dove saranno effettuati tutti gli accertamenti del caso. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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Cagliari, allarme per un sospetto di Ebola: paziente rientrato dall’estero in ospedale x.com

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