Un’immagine diffusa sui social media, attribuita a un caso di Ebola a Milano, è risultata essere una foto di repertorio proveniente dalla Germania e non collegata a un episodio reale. La foto mostra un’operatrice sanitaria con dispositivi di protezione, ma non rappresenta un evento verificatosi in Italia. Il video di una dottoressa tedesca ha generato discussioni, ma non ci sono elementi che indichino un complotto. L’errore logico risiede nel confondere immagini storiche con situazioni attuali.

? Domande chiave Cosa nasconde davvero il video della dottoressa tedesca?. Come si spiega l'errore logico dietro la foto virale?. Perché i pazienti dall'Uganda sono stati trasferiti al Sacco?. Chi ha smentito l'allarme usando il video originale?.? In Breve Immagine originale tratta da servizio emittente tedesca NDR del 19 maggio scorso.. Foto ritrae medico statunitense con virus Ebola Bundibugyo ricoverato a Berlino.. Analisi fact-checking condotta dagli utenti Daniele Jommi, Davide Budu Damonte e MetaBunk.. Protocollo di vestizione simile a quello documentato presso ospedale di Varese nel 2020.. Un fermo immagine tedesco viene usato per alimentare allarmismi su Ebola a Milano. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ebola a Milano, falso allarme: quella foto tedesca non è un complotto

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