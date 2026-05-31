A Cagliari, un paziente con febbre e sintomi compatibili con l’Ebola è stato sottoposto a test. L’uomo era tornato dal Congo, dove si trova l’epicentro dell’epidemia. Sono stati attivati i protocolli sanitari, e il paziente è stato isolato in un’area dedicata. Le autorità hanno avviato le procedure di sorveglianza e monitoraggio, senza ulteriori dettagli sulla sua condizione.

A Cagliari è scattato il protocollo per un sospetto caso di Ebola su un paziente rientrato dal Congo. Il paziente presenta sintomi giudicati compatibili. L’uomo è stato prelevato dalla propria abitazione da personale sanitario bardato con dispositivi di protezione e trasferito in isolamento all’ospedale Santissima Trinità. Le autorità specificano che il rischio di diffusione in Italia viene considerato molto basso. Sospetto caso di Ebola a Cagliari A supporto di medici e infermieri sono arrivati anche polizia, vigili del fuoco e polizia locale. Il paziente cagliaritano si trova in isolamento e il Ministero della Salute fa sapere che è già stato sottoposto al test per l’Ebola che sarà analizzato dall’ospedale Spallanzani di Roma in serata. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Ebola, a Cagliari scattati i protocolli sanitari per un paziente sintomatico: era tornato dal Congo

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Un caso sospetto di Ebola a Cagliari, il paziente è isolato in ospedale: era da poco tornato dal CongoUn uomo tornato dal Congo è stato trasferito in ospedale a Cagliari con sospetto di Ebola.

Si parla di: Allarme per un sospetto caso di Ebola a Cagliari, paziente in ospedale.

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