Un calciatore argentino molto giovane potrebbe unirsi all’Inter, secondo quanto riferito da Javier Zanetti. Il dirigente, ex calciatore della stessa squadra, ha espresso un parere positivo sul talento emergente. La trattativa è in corso e si attendono sviluppi ufficiali. La società nerazzurra segue con interesse l’andamento della negoziazione, senza ancora comunicare dettagli formali o termini dell’accordo. La notizia ha suscitato attenzione tra i tifosi e gli addetti ai lavori.

di Bruno De Santis Quando Javier Zanetti parla di un giovane talento argentino, dalle parti dell’ Inter qualcuno ascolta sempre con attenzione. Non potrebbe essere altrimenti. Il vicepresidente nerazzurro conosce il calcio sudamericano come pochi e negli anni ha spesso individuato giocatori destinati a lasciare il segno. Questa volta il nome è quello di Franco Mastantuono, uno dei prospetti più interessanti usciti negli ultimi tempi dal calcio argentino. Intervistato da Marca, Zanetti ha speso parole molto importanti nei confronti del fantasista: “L’Argentina ha grandi giocatori, e quando si guarda chi non viene convocato, di solito si tratta di un grande giocatore. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - “È un grande calciatore”, Zanetti dà il benestare: un argentino per l’Inter

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