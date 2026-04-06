Lago fa coming out è il primo calciatore argentino

Ignacio Lago, attaccante argentino del Colón di Santa Fe, ha annunciato pubblicamente di essere gay, diventando il primo calciatore argentino a fare coming out. La sua rivelazione avviene in modo spontaneo e senza esitazioni, rompendo un tabù nel mondo del calcio in Argentina. La notizia ha attirato l’attenzione di media e tifosi, portando alla luce un tema ancora poco esplorato nello sport professionistico del paese.

Un altro tabù che cade, con una naturalezza che può fare solo bene a chi si trova nella stessa situazione di Ignacio Lago, attaccante argentino del Colón di Santa Fe, ma non trova la forza di dirlo apertamente. Come invece ha fatto Lago presentando in tv il suo compagno e diventando il primo calciatore professionista in Argentina a dichiarare la sua omosessualità. La scena è stata molto naturale, una dichiarazione d'amore spontanea nel corso di un'intervista in cui veniva mostrato un video del suo compagno che lo incitava a non mollare dopo essersi ripreso da una grave lesione. « Il nostro è un amore irrazionale, lo viviamo così, allo stesso... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Lago fa coming out, è il primo calciatore argentino LIVE Cobolli-Comesana 7-5, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: l’azzurro con grinta fa suo il primo set, l’argentino chiama il MTOCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI/VAVASSORI-DE MINAUR/NORRIE DALLE 11. Heated Rivalry fa più della politica: un atleta fa coming out ispirato dalla serie, è una lezione per tutto lo sportDopo aver pensato di lasciare l'hockey perché "inconciliabile" con il suo orientamento sessuale, Il giocatore Jesse Kortuem ha fatto coming out... 4 giorni di trekking in Patagonia (non eravamo pronti)