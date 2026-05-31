E’ tornato lo Sceriffo A lezione da De Luca

Un uomo ha ripreso il suo ruolo di primo cittadino, tornando alla guida di una città del sud Italia. Dopo aver lasciato l’incarico, è stato rieletto e ha iniziato il suo quinto mandato come sindaco. La cerimonia di insediamento si è svolta questa mattina, con la presenza di cittadini e rappresentanti locali. La città è pronta a proseguire con le attività amministrative sotto la sua guida.

Firenze, 31 maggio 2026 – Un De Luca è per sempre. Vincenzo De Luca, il Matteo Biffoni della Campania, è tornato a fare il sindaco di Salerno per la quinta volta. Quella deluchiana è stata una vittoria ’nonostante il Pd’, per citare il titolo del suo libro pubblicato da Piemme; l’ex presidente della Regione Campania si è presentato alle elezioni amministrative senza il simbolo del partito guidato da Elly Schlein, con un sacco di liste civiche al seguito e ha preso il 58 per cento, distaccando di parecchio Gherardo Maria Marenghi, candidato di centrodestra, arrivato secondo con il 15%. Poco più sotto, al 14%, l’alleanza fra Avs (4,96%) e M5S (4,45%). 🔗 Leggi su Lanazione.it

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