Il sindaco di Salerno, alla sua quinta elezione, ha avviato controlli sui cantieri e ha iniziato a scacciare parcheggiatori abusivi. Da subito, si è concentrato su azioni concrete per ripulire le strade e gestire le situazioni di illegalità. Le operazioni sono iniziate poco dopo l’insediamento, con verifiche e interventi diretti nelle zone più interessate. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata, ma l’attività di controllo è già in corso.

C’è un nuovo sceriffo in città, a Salerno. Anzi, a ben vedere, è sempre lo stesso.Vincenzo De Lucaè infatti diventato per laquinta volta sindaco della città campana, trionfano alleelezioni comunali del 24 e 25maggio con il 57,88% dei voti. Ieri, quando il risultato delle urne era ormai delineato, l’ex governatore della Campania si è rivolto alla cittadinanza con solenni parole di impegno:“Da domani saremo al lavoro“. Detto fatto. Indossata la fascia tricolore, “Don Vincienz” è sceso in strada, pronto a combattere controcantieri fermi e parcheggiatori abusivi. “È scandaloso che siano fermi i lavori dei cantierisul corso Vittorio Emanuele e le... 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Salerno, lo Sceriffo De Luca già al lavoro: controlla cantieri e scaccia parcheggiatori abusivi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Salerno, De Luca torna a fare lo 'sceriffo': il post su Facebook dove controlla i cantieri e mette in fuga parcheggiatori abusiviIl sindaco di Salerno ha pubblicato un post su Facebook in cui si mostra mentre verifica lo stato dei cantieri cittadini.

De Luca torna in strada dopo la vittoria: controlli nei cantieri e stretta contro i parcheggiatori abusiviIl sindaco di Salerno ha ripreso i controlli nei cantieri e ha intensificato le azioni contro i parcheggiatori abusivi.

Temi più discussi: Movida no, rotatorie sì: a Salerno lo sceriffo De Luca già si rivede sindaco; Salerno rielegge lo sceriffo: Vincenzo De Luca eletto sindaco per la quinta volta; Vincenzo De Luca, lo ‘sceriffo’ che ha litigato con tutti i segretari Pd. Si rilancia nella sua Salerno; A Salerno torna un déjà vu lungo 5 mandati: lo sceriffo De Luca vince con i fedelissimi.

Lo Sceriffo è tornato. Il giorno dopo la vittoria a #Salerno, il neo sindaco Vincenzo De Luca è sceso in strada per verificare lo stato dei lavori nei cantieri. Durante il blitz, un parcheggiatore abusivo si è dato alla fuga. La guerra ai parcheggiatori è aperta, ann x.com

Vincenzo De Luca è di nuovo il nuovo sindaco di Salerno reddit

De Luca, lo sceriffo è tornato: controlla i cantieri e mette in fuga parcheggiatori abusiviLo sceriffo Vincenzo De Luca è tornato. Lo aveva detto ieri, all'esito delle elezioni: da domani subito al lavoro. È così è stato. Primo obiettivo, i cantieri. È scandaloso che siano fermi i lavori ... ilroma.net

De Luca, lo sceriffo di Salerno ha vinto al primo turno e ha promesso di trasformare la città nella Montecarlo d’ItaliaHa vinto al primo turno senza il simbolo del PD né l'appoggio del campo largo, con un programma da 34 pagine su stadio, casa, mare e nautica ... fanpage.it