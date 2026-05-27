A Salerno è tornato lo Sceriffo

Vincenzo De Luca è stato confermato come sindaco di Salerno, vincendo le elezioni nonostante la sfiducia del PD. La sua riconferma è stata annunciata dopo il voto, segnando il ritorno in carica per un nuovo mandato. La sua elezione si inserisce in un quadro di elezioni comunali in cui il partito di governo non ha ottenuto il risultato atteso. La vittoria di De Luca è stata ufficializzata attraverso i risultati ufficiali delle urne.

Un De Luca è per sempre. Nello specifico Vincenzo De Luca, nuovo sindaco di Salerno. Una vittoria “nonostante il PD”, per citare il titolo del suo libro pubblicato da Piemme. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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De Luca per la quinta volta sindaco di Salerno: torna lo sceriffo

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