Beatrice morta a 2 anni a Bordighera madre e compagno incastrati dalle sorelline | Violenze brutali e continue

Una bambina di due anni è morta a Bordighera, e la madre insieme al compagno sono stati arrestati. Le sorelline della vittima hanno riferito di violenze ripetute, tra cui schiaffi, pugni al volto e sul corpo, e capelli tirati. L'ordinanza di custodia cautelare cita anche cadute volontarie provocate dalla coppia. La polizia ha avviato un’indagine sulla serie di abusi che si sarebbero protratti nel tempo.

Nell’ordinanza che ha portato all’arresto anche del patrigno della bimba dopo la madre, si parla di violenze continuate nel tempo: schiaffi, pugni al volto e sul corpo, capelli tirati e cadute provocate volontariamente. In un video la bimba costretta anche a fumare tra le risate. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Bimba morta a Bordighera, arrestato compagno madre: le foto sul cellulare e i racconti choc

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