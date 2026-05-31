È Sonia la regina delle mucche della Fiera del Parco dei Colli - Foto e video

Una mucca dell’azienda agricola Cometti Antonella di Sorisole ha vinto il Concorso della Razza Bruna Alpina alla 22ª edizione della Fiera del Parco dei Colli. La mucca, chiamata Sonia, è stata premiata come la migliore tra le mucche partecipanti. L’evento si è svolto a Valmarina, attirando numerosi partecipanti e visitatori. La premiazione è stata documentata con foto e video, mentre Sonia ha ricevuto il riconoscimento ufficiale come regina della manifestazione.

L’EVENTO. La mucca dell’azienda agricola Cometti Antonella di Sorisole ha vinto il Concorso della Razza Bruna Alpina nella 22esima edizione a Valmarina. Tanti gli eventi fino alle 18 di domenica 31 maggio per bambini e famiglie. Migliaia di persone, tra grandi e bambini, in arrivo dalla città e dalla provincia, hanno partecipato domenica 31 maggio alla XXII edizione della Fiera del Parco dei Colli di Bergamo. L’appuntamento, organizzato in occasione della Giornata europea dei parchi, ha animato per l’intera giornata la valletta di Valmarina con attività, incontri ed esperienze dedicate alla natura, alla cultura rurale e alle tradizioni agricole del territorio. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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